Odpowiednia temperatura w pracy | Co na to przepisy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy (paragraf 30), pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy wszystkim osobom zatrudnionym w danej firmie lub zakładzie. Minimalna temperatura w pomieszczeniach - zgodnie z Rozporządzeniem - nie może być niższa niż 14oC (w przypadku osób pracujących fizycznie) oraz 18oC (w przypadku pracowników umysłowych). Pracodawca musi także zapewnić właściwą cyrkulację powietrza, adekwatną do potrzeb funkcjonalnych i użytkowych danego obiektu.

Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Maksymalna temperatura nie we wszystkich przypadkach została określona przepisami - nie oznacza to jednak, że przełożony może dopuścić swoich pracowników do pracy w niekorzystnych warunkach. Upały i panująca duchota wpływają negatywnie na wydajność, efektywność, a także zdrowie osób zatrudnionych. Długotrwałe przebywanie w towarzystwie wysokich temperatur może prowadzić do pogorszenia stanu psychofizycznego pracowników, a niekiedy i nawet udaru. Z tego też powodu - choć Kodeks Pracy nie mówi o tym wprost - konieczne jest dbanie o to, aby temperatura w miejscu pracy nie przekroczyła określonego pułapu. Na ten moment, dzięki przepisom określona została jedynie maksymalna temperatura pomieszczeń biurowych, w których pracują kobiety w ciąży i osoby młodociane - wynosi ona 30 stopni.

Zalecenia specjalistów BHP wskazują jednak, że w miejscu pracy temperatura powinna być utrzymywana na poziomie nie wyższym, niż:

30 stopni Celsjusza w pomieszczeniach biurowych,

28 stopni Celsjusza podczas ciężkiej pracy fizycznej,

26 stopni Celsjusza w czasie pracy w warunkach szczególnych.

Warto jednak pamiętać, że są to jedynie zalecenia, a nie prawnie obowiązujące wytyczne.

Klimatyzator w pracy | Czy poprawia wydajność pracowników?

Faktem jest, że montaż klimatyzatora w miejscu pracy przyczynia się do zwiększenia wydajności pracowników. Prawidłowo dobrane i poprawnie eksploatowane urządzenie pozwala utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach na poziomie 21-24 stopni Celsjusza, zapewniając tym samym wygodę i komfort osobom zatrudnionym w danej placówce. Pracownicy, którzy nie odczuwają skutków zbyt niskiej lub wysokiej temperatury mogą z łatwością skupić się na wypełnianiu swoich obowiązków. Co więcej, klimatyzator dostarcza świeże, czyste i zdrowe powietrze, co pozytywnie wpływa na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu, ich kreatywność, precyzję działań, a nawet i kondycję fizyczną.

Czy warto zamontować klimatyzator w miejscu pracy?

Zainstalowanie odpowiedniego typu klimatyzacji w miejscu pracy zapewnia pracownikom optymalne warunki mikroklimatyczne. Nowoczesne urządzenia tego typu dostarczają do każdego pomieszczenia czyste i schłodzone powietrze, które jest wolne od kurzu, alergenów oraz grzybów. Ponadto, dzięki specjalnym filtrom pochłaniają nadmiar wilgoci, co eliminuje problem skraplania pary i powstawania pleśni. Dzięki zastosowaniu klimatyzatorów z łatwością można utrzymać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, a wszystko to bez konieczności częstego wietrzenia, które może powodować przeciągi oraz zwiększyć poziom hałasu w budynku.

Jeżeli rozważasz zakup i montaż klimatyzatora, odezwij się do nas. Jako Smart Eco działamy na rynku od 2004 roku - posiadamy wiedzę i staż pracy, niezbędny w procesie wyboru i instalacji odpowiedniego urządzenia chłodzącego. Zaufaj nam i naszemu doświadczeniu - zamontuj klimatyzację w firmie razem ze Smart Eco!